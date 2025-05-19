https://news.day.az/world/1753806.html Иран отказал США Переговоры по ядерной программе между Тегераном и Вашингтоном могут провалиться из-за позиции США. Как передает Day.Az, об этом заявил замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи. По его словам, переговоры между Ираном и США "ни к чему не приведут", если Вашингтон будет настаивать на нулевом обогащении урана со стороны Тегерана.
Иран отказал США
Переговоры по ядерной программе между Тегераном и Вашингтоном могут провалиться из-за позиции США.
Как передает Day.Az, об этом заявил замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи.
По его словам, переговоры между Ираном и США "ни к чему не приведут", если Вашингтон будет настаивать на нулевом обогащении урана со стороны Тегерана.
Ранее мы сообщали, что Иран продолжит обогащение урана "при наличии сделки или без ее".
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