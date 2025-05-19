Иран отказал США

Переговоры по ядерной программе между Тегераном и Вашингтоном могут провалиться из-за позиции США.

Как передает Day.Az, об этом заявил замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи.

По его словам, переговоры между Ираном и США "ни к чему не приведут", если Вашингтон будет настаивать на нулевом обогащении урана со стороны Тегерана.

Ранее мы сообщали, что Иран продолжит обогащение урана "при наличии сделки или без ее".