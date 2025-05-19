Парламентская делегация Азербайджана прибыла в Испанию
Парламентская делегация Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в Королевство Испания.
Как передает Day.Az, об этом в понедельник сообщили Trend в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.
"В международном аэропорту Барахас города Мадрид спикера Милли Меджлиса встречали чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Испании Рамиз Гасанов и другие официальные лица.
Повестка визита предусматривает ряд встреч спикера Милли Меджлиса с официальными лицами. На встречах будут обсуждаться нынешнее состояние и будущее развитие азербайджано-испанских межпарламентских отношений.
Официальный визит завершится 20 мая",- говорится в сообщении пресс-службы парламента.
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