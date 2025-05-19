СГБ задержала террористов за рубежом

Задержаны и доставлены в Азербайджан лица, причастные к деятельности террористической группировки.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации пресс-службы Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Согласно информации, продолжаются комплексные оперативно-следственные мероприятия по уголовным делам, возбужденным СГБ по фактам создания преступных группировок из граждан Азербайджанской Республики, связанных с международными террористическими организациями, подготовки к террористическим актам, сопровождавшимся созданием подземных убежищ в лесном массиве на севере страны, а также предоставления для этих целей оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, технических устройств и другого необходимого оборудования.

В ходе расследования установлено, что граждане Азербайджанской Республики - Вугар Наджафли, Джамал Гёзалов, Тофиг Юсифли и Дадаш Гашимов, входившие в состав группы, созданной с целью совершения преступлений террористического характера, в 2024 году покинули территорию Азербайджанской Республики и скрылись в горных районах Исламской Республики Пакистан на границе с Афганистаном. Установлено, что они принимали участие в боевых учениях и вооруженных конфликтах за пределами Азербайджана в составе международной террористической организации, а также проходили вооруженную подготовку в преступных целях.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных СГБ совместно с партнерскими зарубежными спецслужбами и правоохранительными органами, лица, в отношении которых ведется расследование, были задержаны в иностранных государствах и доставлены в Азербайджан.

Кроме того, принятыми мерами было установлено, что террористическая деятельность Тофига Юсифли и Дадаша Гашимова финансировалась гражданами Азербайджанской Республики - Миром Джавадом Гусейнли и Туралом Агаевым. Также были выявлены и другие преступные деяния указанных лиц.

Члены преступной группы - Вугар Наджафли, Джамал Гёзялов, Тофиг Юсифли, Дадаш Гашимов, Мир Джавад Гусейнли и Турал Агаев были привлечены к уголовной ответственности в качестве обвиняемых по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики - статье 214-1 (финансирование терроризма), статье 283-1.3 (участие в устойчивых группах, тренировках и вооружённых конфликтах, созданных за пределами Азербайджанской Республики под предлогом распространения религиозных течений и проведения религиозных обрядов на почве религиозной вражды), а также по другим статьям. По решению суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия.