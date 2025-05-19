В двух районах Баку не будет газа

Завтра в Сабунчинском и Сураханском районах Баку будет временно прекращена подача газа.

Об этом сообщили Day.Az в "Азеригаз".

В связи с ремонтно-восстановительными работами 20 мая с 10:00 подача газа будет приостановлена в Сабунчинском районе на улицах Низами, Ляхиш баглары, поселке Маштага, а также в поселке Говсан Сураханского района на улицах О.Шабанова, Э.Гасымова, Р.Абдуллаева, Ф.Байрамова, Г.Гулиева Э.Мамедова, И.Ахлиманова, Дениз кенары (Набережная), Мектебли, Багча, И.Мамедова, Ш.Зиядова, С.Гылманова, в районе совхоза "Зейтун", переулках Гушчулуг, Сахиль и на территории Баглар.