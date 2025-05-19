День открытых дней в азербайджанском музее вызвал большой ажиотаж

День открытых дверей, объявленный в связи с Международным днем музеев, вызвал большой ажиотаж в Национальном музее искусств Азербайджана, сообщает Day.Az.

Люди разных возрастов с большим интересом знакомились с богатой коллекцией музея, принимали участие в различных мероприятиях и мастер-классах.

Особый интерес вызвал показ художественно-документального фильма "Райский сон", посвящённый 200-летию со дня рождения выдающегося художника, основоположника национальной школы реалистической станковой живописи Мирзы Гадима Иревани.

Директор музея, заслуженный работник культуры Ширин Маликова отметила, что фильм, раскрывающий жизненный путь и уникальное художественное наследие мастера, стал достойным вкладом в юбилейный год художника.

Режиссёр картины, заслуженный деятель искусств Эльхан Джафаров, рассказал о значении фильма, посвящённого яркому и многогранному творческому пути художника, а также поделился подробностями съёмочного процесса, основными сюжетными линиями и особенностями работы над проектом.

После показа состоялось обсуждение картины. Фильм был создан по заказу Министерства культуры Азербайджана в рамках плана мероприятий "Творческий Азербайджан". Режиссёр картины - Эльхан Джафаров, автор сценария - Явер Рзаев, оператор-постановщик - Руслан Агазаде, художник-постановщик - Сабухи Атабабаев. В фильме впервые использована симфоническая мугамная композиция "Забул Сегях" видного композитора, народного артиста Васифа Адыгёзалова.

Гостям была также представлена экспозиция, посвящённая 200-летию Мирзы Гадима Иревани, в которой была воссоздана атмосфера творческого процесса художника, а также оформлена фото-зона на основе одного из его самых известных произведений "Портрета Мах Талят ханум".