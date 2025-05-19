https://news.day.az/world/1753923.html Автомобиль разгромил торговый центр в Швеции - ВИДЕО В Швеции люди на угнанном автомобиле въехали в торговый центр и разгромили его. Видео инцидента появилось в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Автомобиль как средство проникновения. В Швеции преступники угнали машину и разнесли ею ТЦ, чтобы ограбить ювелирный магазин", - говорится в сообщении.
Автомобиль разгромил торговый центр в Швеции - ВИДЕО
В Швеции люди на угнанном автомобиле въехали в торговый центр и разгромили его. Видео инцидента появилось в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Автомобиль как средство проникновения. В Швеции преступники угнали машину и разнесли ею ТЦ, чтобы ограбить ювелирный магазин", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как автомобиль заезжает в помещение, при этом сбивает двери. Далее на записи видно, как машина врезается в магазин, после чего в него заходят несколько людей в черной одежде.
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