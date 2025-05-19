В Азербайджане отменяется специальный срок для принятия наследства

В Азербайджане отменяются положения закона, предусматривающие специальный срок для принятия наследства и возможность продления срока принятия наследства.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О внесении изменений в Гражданский кодекс", который обсуждался сегодня на заседании комитета по аграрной политике Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно решению Пленума Конституционного суда от 26 декабря 2023 года, положения, устанавливающие специальное условие и срок принятия наследства, были признаны утратившими силу.

Поскольку нормы, устанавливающие срок принятия наследства, утратили силу, положения о специальном сроке для принятия наследства и возможности его продления также утратили свою актуальность. В законопроекте предлагается отменить соответствующие статьи.

Согласно действующему законодательству, если право на наследство возникает в случае, когда другие наследники отказались от его принятия, такое наследство должно быть принято в течение оставшегося срока, установленного для принятия наследства. Если оставшийся срок составляет менее шести недель, он подлежит продлению до шести недель. Также суд может продлить установленный срок для принятия наследства, если признает причины его пропуска уважительными. После истечения срока наследство может быть принято и без обращения в суд - в случае, если все остальные наследники согласны с этим. Наследнику, который пропустил срок принятия наследства, предоставляется часть оставшегося имущества, находящегося в распоряжении других наследников или перешедшего в собственность государства; также ему выплачивается сумма, соответствующая стоимости оставшейся части причитающегося ему имущества.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане меняются правила, касающиеся требования наследником описи наследственного имущества.