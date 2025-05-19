Дуров отверг просьбу главы разведки Франции

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что руководитель Главного управления внешней разведки Франции Николя Лернер просил весной заставить молчать каналы румынских консерваторов в преддверии президентских выборов, на что ему ответили отказом.

"Этой весной на выставке Salon des Batailles в отеле Hotel de Crillon Николя Лернер, глава французской разведки, попросил меня заставить замолчать румынских консерваторов в преддверии выборов. Я отказался", - написал он в Х, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее Дуров сообщил, что Telegram отказался блокировать каналы румынских консерваторов в преддверии выборов по просьбе одной из западноевропейских стран.

Второй тур выборов президента проходил в Румынии 18 мая. Эти президентские выборы - повторные. Они проводятся вместо планового голосования, которое было прервано в конце прошлого года Конституционным судом после того, как в первом туре 24 ноября 2024 года наибольшее количество голосов получил кандидат-националист Кэлин Джорджеску. Это было сделано под предлогом незаконного финансирования кампании Джорджеску, зафиксированных хакерских атак на цифровую инфраструктуру, используемую в избирательном процессе, а также предполагаемого, но недоказанного российского вмешательства.