Мошенники продолжают обворовывать граждан Азербайджана

В конце недели в Азербайджане было украдено около 16 000 манатов с банковских карт граждан.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, 17 и 18 мая мошенники с помощью различных киберметодов похитили деньги с карт нескольких граждан, суммарно забрав 9800, 1586, 1012, 999, 850, 790, 210, 200, 170, 73, 40 и 40 манатов.

МВД напоминает, что CVV/CVC-код карты, OTP-код, отправляемый по СМС, а также логины, пароли и PIN-коды являются конфиденциальной информацией. Если вы поделитесь этими данными с неизвестными лицами, ваши средства окажутся под угрозой, а в случае отсутствия денег злоумышленники могут оформить кредит на ваше имя.

Сотрудники ведомства вновь предупреждают граждан об опасности: не стоит доверять подозрительным звонкам, предлагающим высокие прибыли, страхование, консолидацию банковских счетов или выплаты. Важно не раскрывать свои персональные банковские данные посторонним, так как это может привести к серьёзным финансовым потерям.

Ранее мы сообщали, что мошенники могут использовать модемы для доступа к личным данным.