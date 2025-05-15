Мошенники используют модемы для доступа к личным данным

В цифровую эпоху модемы играют ключевую роль в обеспечении доступа к интернету, соединяя нас с внешним миром. Однако наряду с удобством они несут в себе и риски. Как отмечает Федеральное бюро расследований США, модемы часто становятся уязвимым звеном, через которое хакеры могут проникать в домашние сети, получая доступ к персональным данным, устройствам и онлайн-сервисам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, во многих странах уже зафиксированы случаи подобных атак.

Особую тревогу вызывают старые модели модемов, которые давно не обновлялись и не имеют должной защиты. По словам специалиста в области информационных технологий Эльвина Аббасова, именно такие устройства чаще всего заражаются вредоносным программным обеспечением, что позволяет злоумышленникам незаметно контролировать сетевую активность, перехватывать данные банковских карт и получать доступ к личным аккаунтам пользователей.

"Старые модемы могут содержать уязвимости, через которые легко пробраться в вашу сеть. Это открывает путь к слежке, кражам данных и управлению подключёнными устройствами", - поясняет эксперт.

Опасность таких атак заключается в их скрытности - пользователь может долгое время не догадываться, что его сеть уже под контролем посторонних.

Эксперт Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана Бахруз Алиев, советует подходить к вопросу защиты модемов с особым вниманием: использовать устройства проверенных брендов, регулярно обновлять прошивку, избегать заводских паролей и настраивать индивидуальные, сложные комбинации. Если модем перестал получать поддержку от производителя, специалист рекомендует заменить его на более новую и защищённую модель.

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