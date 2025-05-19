В Баку на этих дорогах наблюдаются пробки - СПИСОК - ФОТО
Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана опубликовал обновлённую информацию о дорожной ситуации в столице.
Как передает Day.Az, на данный момент зафиксированы серьёзные затруднения в движении на следующих участках Баку:
Шоссе Баку - Сумгайыт, в сторону станции метро "20 Января";
Тбилисский проспект - от пересечения с улицей Измир в направлении метро "20 Января";
Тбилисский проспект - от метро "20 Января" в сторону центра города;
Улица Ниязи - в направлении транспортной развязки "Азнефть";
Улица Кёроглу Рагимова - от пересечения с улицей Гюляры Гадирбековой в сторону улицы Академика Гасана Алиева;
Улица Алы Мустафаева - по направлению к проспекту Зии Буниятова;
Проспект Зии Буниятова - от улицы Музаффара Нариманова в сторону метро "20 Января";
Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;
Улица Афияддина Джалилова - в направлении улицы Юсифа Сафарова;
Улица Юсифа Сафарова - по направлению в центр столицы;
Проспект Гара Гараева - от одноимённой станции метро в сторону станции "Кёроглу";
Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
Улица Микаила Алиева - мимо нефтеперерабатывающего завода в сторону станции метро "Кёроглу" (до круговой развязки);
Шоссе Сабунчи - Забрат - по направлению к метро "Кёроглу";
Бинагадинское шоссе - в сторону станции метро "Азадлыг проспекти".
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