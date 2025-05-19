В Баку на этих дорогах наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана опубликовал обновлённую информацию о дорожной ситуации в столице.

Как передает Day.Az, на данный момент зафиксированы серьёзные затруднения в движении на следующих участках Баку:

Шоссе Баку - Сумгайыт, в сторону станции метро "20 Января";

Тбилисский проспект - от пересечения с улицей Измир в направлении метро "20 Января";

Тбилисский проспект - от метро "20 Января" в сторону центра города;

Улица Ниязи - в направлении транспортной развязки "Азнефть";

Улица Кёроглу Рагимова - от пересечения с улицей Гюляры Гадирбековой в сторону улицы Академика Гасана Алиева;

Улица Алы Мустафаева - по направлению к проспекту Зии Буниятова;

Проспект Зии Буниятова - от улицы Музаффара Нариманова в сторону метро "20 Января";

Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;

Улица Афияддина Джалилова - в направлении улицы Юсифа Сафарова;

Улица Юсифа Сафарова - по направлению в центр столицы;

Проспект Гара Гараева - от одноимённой станции метро в сторону станции "Кёроглу";

Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

Улица Микаила Алиева - мимо нефтеперерабатывающего завода в сторону станции метро "Кёроглу" (до круговой развязки);

Шоссе Сабунчи - Забрат - по направлению к метро "Кёроглу";

Бинагадинское шоссе - в сторону станции метро "Азадлыг проспекти".