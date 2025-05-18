Ученые нашли скрытую угрозу здоровью в пищевой упаковке

Международная группа ученых из Швейцарии, Франции и США выяснила, что синтетические химикаты из пищевой упаковки и ультраобработанных продуктов могут негативно влиять на здоровье, провоцируя рак, сердечно-сосудистые патологии, метаболические сбои, нейродегенеративные и репродуктивные расстройства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в научном журнале Nature Medicine (NatMed).

Химические вещества, контактирующие с пищей (FCC), такие как бисфенолы, фталаты и ПФАС, попадают в продукты питания на разных этапах - от транспортировки и переработки до упаковки и приготовления. Особую опасность представляет рост потребления ультраобработанных продуктов (UPF), которые не только содержат синтетические добавки, но и активно впитывают вредные соединения из упаковки.

По словам ведущего автора исследования Джейн Мунке, современные упакованные и ультраобработанные продукты, несмотря на удобство и привлекательный вкус, часто становятся источником микропластика и опасных химикатов. Однако их влияние на здоровье до сих пор изучено недостаточно.

Ученые призывают к пересмотру нормативной базы, включая ужесточение контроля за использованием химикатов в пищевой промышленности, разработку безопасных упаковочных материалов и сокращение потребления UPF.

Также необходимы новые методы тестирования миграции микропластика и вредных веществ в продукты.