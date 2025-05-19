Прогноз роста экономики Евросоюза понизили

Еврокомиссия снизила прогноз роста в зоне евро на 2025 год до 0,9% по сравнению с 1,3% в осеннем прогнозе, показатель на 2026 год снижен до 1,4% против 1,6%. Такие оценки приводятся в весеннем прогнозе Еврокомиссии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Аналогичная динамика наблюдается по всему Евросоюзу: 1,1% на 2025 год вместо ожидавшихся осенью 1,5% и 1,5% на 2026 год вместо 1,8%.

Такую же ситуацию Еврокомиссия ожидает и на глобальном уровне: прогноз на 2025 и 2026 годы снижен с 3,5 до 3,3%.

Прогноз инфляции в зоне евро на 2025 год оставлен на неизменном уровне в 2,1%, в 2026 году он снижен до 1,7% по сравнению с 1,9% в прошлом прогнозе. Ожидаемый уровень безработицы на 2025 год также остался прежним - 6,3%.

Замедление роста в этот раз Еврокомиссия объясняет неопределенностью, связанной с тарифной войной, начатой администрацией президента США Дональда Трампа и конфликтом в Украине.