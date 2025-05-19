https://news.day.az/politics/1753949.html В Азербайджане идет работа по обновлению законодательства о НПО Национальный форум неправительственных организаций (НПО) Азербайджана также проводит работу по совершенствованию законодательства в отношении НПО. Как передает Day.Az, об этом было сообщено на пресс-конференции общественного отчета о деятельности правления Национального форума НПО Азербайджана за год.
В Азербайджане идет работа по обновлению законодательства о НПО
Национальный форум неправительственных организаций (НПО) Азербайджана также проводит работу по совершенствованию законодательства в отношении НПО.
Как передает Day.Az, об этом было сообщено на пресс-конференции общественного отчета о деятельности правления Национального форума НПО Азербайджана за год.
Было отмечено, что Национальный форум также организует общественные дискуссии на эту тему.
В ближайшее время подготовленные предложения будут представлены соответствующим государственным структурам для дальнейшей систематизации.
Ранее была названа сумма, выделенная НПО для борьбы с торговлей людьми в Азербайджане.
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