В Азербайджане идет работа по обновлению законодательства о НПО

Национальный форум неправительственных организаций (НПО) Азербайджана также проводит работу по совершенствованию законодательства в отношении НПО.

Как передает Day.Az, об этом было сообщено на пресс-конференции общественного отчета о деятельности правления Национального форума НПО Азербайджана за год.

Было отмечено, что Национальный форум также организует общественные дискуссии на эту тему.

В ближайшее время подготовленные предложения будут представлены соответствующим государственным структурам для дальнейшей систематизации.

Ранее была названа сумма, выделенная НПО для борьбы с торговлей людьми в Азербайджане.