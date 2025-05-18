Глава "Туран Товуза" о результатах команды, еврокубках и Курбане Бердыеве

Председатель Наблюдательного совета футбольного клуба "Туран Товуз" Эхтирам Гулиев подвел итоги сезона, прокомментировал выступление команды и рассказал о целях на будущее, сообщаетİdman.biz.

Сезон, по его словам, стал для клуба большим успехом: команда гарантировала себе четвертое место за тур до конца чемпионата.

"Оцениваю сезон как великолепный. Мы до последнего тура боролись за бронзу. Когда начинался чемпионат, мы мечтали занять именно четвертое место - и это удалось. Это стало возможным благодаря труду наших игроков, болельщиков и всей команды. При этом у нас была скромная финансовая база и много травмированных. Возможно, могли добиться большего, но в турнире из 36 туров все справедливо. Каждое место в таблице - результат упорной борьбы. Поздравляю всех наших болельщиков", - цитирует Futbolxeber.az Гулиева.

На вопрос, была ли цель именно попасть в еврокубки, он признал, что об этом задумывались с самого начала:

"Последние годы команды, занимавшие первые четыре места, выходили в Европу. Еще до начала сезона я спросил у главного тренера, можем ли мы занять четвертое место. Он сначала молчал, и я подумал, что он не понял вопроса. Спустя 5-10 минут я повторил его, и тогда он ответил: "Мы сможем достичь этого результата. Но ставьте перед собой более высокие цели". Мы же рассуждали реалистично и знали свои возможности. Попадем ли мы в Европу - это уже не от нас зависит".

Поэтому неудивительно, что в финале Кубка он будет болеть за "Карабах", ведь победа агдамского клуба может дать "Tуран Товуз" путевку в еврокубки.

"Я всегда отвечал на ваши вопросы искренне. И сейчас скажу честно: да, в финале буду болеть за "Карабах". Жаль, что не все зависит от нас. Было бы лучше, если бы свою судьбу мы решали сами. Но судьба распорядилась иначе", - заметил Гулиев.

Оценил Гулиев и работу главного тренера Курбана Бердыева: "Очень доволен. У нас есть контракт, и он продолжит работу в клубе".

Цели на следующий сезон уже сформированы: "Мы хотим превзойти результат этого года и снова бороться за выход в еврокубки".

Что касается расширения чемпионата до 12 команд, то здесь у руководителя клуба нет однозначных прогнозов.

"Следующий сезон будет сложнее. У нас нет опыта выступления в таком формате, и сложно сказать, с чем придется столкнуться. Но надеемся на лучшее", - отметил Гулиев.

Наконец, он прокомментировал решение АФФА сократить финансирование клубов на 500 тысяч манатов из-за ситуаций с "Карваном" и "Имишли":

"Это повлияет не только на "Туран Товуз", но и на все клубы. Мне бы не хотелось, чтобы так получилось, но мы вынуждены адаптировать бюджет под новые условия", - добавил Гулиев.