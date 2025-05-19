Музыкальные жемчужины Азербайджана зазвучали по-новому: стартовал новый проект

Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета подарил публике новый проект "Наши жемчужины национальной оперы", и это не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие в сердце национального культурного наследия, сообщает Day.Az.

В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева состоялось первое выступление проекта. На сцене звучали шедевры таких композиторов, как Узеира Гаджибейли, Муслима Магомаева, Зульфугара Гаджибекова, Гара Гараева, Джовдета Гаджиева, Фикрета Амирова, Джахангира Джахангирова, Фирангиз Ализаде, Пикя Ахундовой и Сиявуша Керими, чья музыка - это душа страны, её голос и история.

В этот вечер сцена объединила ведущих звёзд азербайджанской оперы и молодые таланты - выступили народные артисты Самир Джафаров, Гюльназ Исмаилова, Эльчин Гашимов, заслуженные артисты Инара Бабаева, Фарид Алиев, Фарида Мамедова, Джахангир Курбанов, Тяйар Байрамов, Арзу Алиева, Эльнур Ахмедов, Илькин Ахмедов, Эльхан Мансуров, Ширзад Фаталиев, а также солисты Фахмин Ахмедли, Равана Амирасланлы, Хаял Гусейнов, Атеш Караев, Фатима Джафарзаде, Сяма Гамзаева и Айдан Гулиева, превратив концерт в настоящий праздник вокала и исполнительского мастерства.

Концерт сопровождался выступлением симфонического оркестра и хорового коллектива театра под руководством заслуженного артиста, главного дирижёра Эйюба Гулиева. Хормейстер - заслуженный деятель искусств, главный хормейстер Севиль Гаджиева. Режиссер проекта - заслуженный деятель искусств, главный режиссёр театра Хафиз Гулиев.

Зрители долго не отпускали артистов - аплодисменты не смолкали, а эмоции буквально витали в воздухе. И это только начало!

"Наши жемчужины национальной оперы" станет регулярным проектом: каждый месяц вас будут ждать новые концерты, наполненные духом великой музыки, корнями которой является сама история Азербайджана. Музыка, которая говорит за народ. Искусство, которое сохраняет память.

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