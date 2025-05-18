"Ванга-баба" напоминает о себе: привычная ипостась Али Керимли

Автор: Акпер Гасанов

Вангелия Пандева Гуштерова, по другим данным - Дими́трова, более известная как Ванга или баба Ванга - слепая болгарская женщина, которой приписывают дар предсказания. Спустя почти тридцать лет с момента ее смерти, объявился тот, кто позиционирует в качестве последователя бабы Ванги. Азербайджанской "бабой Вангой" по сути, объявил себя бессменный глава ПНФА Али Керимли.

Знаете, чем гордится этот персонаж, радикализм которого давно уже демонстрируется в раздельном звучании этого слова? Тем, что на шестом саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), прошедшем в Тиране, состоялась короткая встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой французского государства Эммануэлем Макроном. Точнее, действуя строго в логике известного анекдота, Керимли обнаружил там порадовавший его нюанс.

"Опять мы оказались правы", - написал он на своей странице в Facebook, комментируя фото и видео из Тираны, где Президент Ильхам Алиев и Эммануэль Макрон мило беседуют, улыбаются друг другу.

Все, этого оказалось достаточно, чтобы у Али-бея открылся "третий глаз". Он провозгласил себя провидцем, оракулом, в общем последователем незрячей болгарки, бабы Ванги. Мол, сбываются прогнозы господина Керимли! Если это так, то советую ему играть на футбольном тотализаторе или лотерейные билеты покупать. Нет, не хочет? Предпочитает языком работать, скрывая очевидную политическую импотенцию за попытками приписания себе дара, в реальности не существующего? В принципе, понятное желание.

Ведь в реальности произошло то, о чем "Ванга-баба" (ударение в обоих словах на первом слоге) никогда не признает. А именно - стремление Макрона как-то и о чем-то поговорить с Президентом Ильхамом Алиевым. Все же видели, что француз, стоявший у истоков создания ЕПС, подходил в Тиране ко многим главам государств. В том числе, например, и к Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

И вот, лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что президент Эммануэль Макрон был унижен во время разговора с турецким лидером. Но откуда французу знать про президента Франции столько же, сколько знает Али Керимли? Хотя, в плане опыта жизни в статусе униженного по собственной глупости главе ПНФА не занимать, это правда. Тут он всем лузерам лузер! Ведь даже его вчерашние зампреды сейчас в Милли Меджлисе сидят, депутатствуют. А он вынужден "ванговать", дабы как-то свести концы с концами.

При этом непонятно, чего ожидал этот персонаж? Что Президент Азербайджана, который провел в Тиране встречи с президентом Совета Европейского союза Антониу Коштой и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а в целом с лидерами 12 стран и организаций, демонстративно отвернется при виде идущего ему навстречу Макрона? Так-то манера поведения самого Керимли, который, как и иные отечественные "радикалы" настолько увлеклись в свое время склоками и спорами внутри оппозиционной тусовки, что при виде лидеров иных таких же партий они поворачивались друг к другу задом.

А Президент Азербайджана Ильхам Алиев тем и славен, что умеет отделять зерна от плевел, выстраивая прагматичную внешнюю политику. Звонил ему Макрон в ходе 44-дневной войны? Звонил. Просил остановить победный марш азербайджанской армии? Просил. Итог его просьб всем известен. Пыталась Франция обесценить нашу победу, протащив через свой ручной Сенат резолюцию о "независимости арцаха"? Пыталась. Превратил Азербайджан эту резолюцию в бумажку для гигиенического использования, полностью восстановив свои суверенитет и территориальную целостность? Превратил.

Добился Азербайджан в Праге, на первой встрече ЕПС, была принята известная декларация, согласно которой стороны - Армения и Азербайджан объявили о намерении основываться при урегулировании своих отношений на Уставе ООН 1945 года и Алма-атинской Декларации 1991 года? Добился. Причем, в присутствии Макрона. С тех пор смягчил ли Азербайджан свою позицию по отношению к Франции, перестали ли в Баку призывать к борьбе с французским неоколониализмом? Нет, не перестали.

Этот список можно продолжать еще очень долго. Но смысл сказанного от длинны написанного не изменится. Это Эммануэль Макрон, по сути, признал свое поражение в попытках воспрепятствовать реализации всех планов Азербайджана. Это он, пытаясь изобразить хорошую мину при плохой игре, подошел к Президенту Азербайджана. Все, больше ничего! Разве что были еще видео и фото, где премьер-министр Армении Никол Пашинян выглядит на фоне главы нашего государства учеником, который оправдывается перед учителем за плохо выученный урок.

Об этом, кстати, уже и армянская пресса вовсю пишет. Но я не удивлюсь, если наш "Ванга-баба" попытается и это отрицать. Отрицал же он способность азербайджанской одержать победу над армянской, трещал же он без остановки, что наша страна потерпит поражение в войне. Потом, после того, как ложь и глупость его стали видны не только окружению, но и всей стране, Али-бей даже не извинился. Он и сейчас предпочитает стоять в позе декламатора лжи и глупости. Это даже уже не выбор Керимли. Это его профессия. Сильно конкурирующая с самой древней. Но нашего "Вангу-бабу" такие "мелочи" давно уже не беспокоят. Он продолжает утверждать, что молоко черное. При этом, пытаясь придать себе вид провидца и успешного предсказателя.