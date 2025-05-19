https://news.day.az/society/1753872.html Минобороны Азербайджана предупредило население С 19 по 23 мая вблизи поселка Пирекешкюль на территории Абшеронского района будет проходить утилизация устаревших и непригодных боеприпасов. Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, работы будут вестись на специально оборудованном полигоне с соблюдением всех мер безопасности.
Минобороны Азербайджана предупредило население
С 19 по 23 мая вблизи поселка Пирекешкюль на территории Абшеронского района будет проходить утилизация устаревших и непригодных боеприпасов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, работы будут вестись на специально оборудованном полигоне с соблюдением всех мер безопасности.
В ходе мероприятий могут быть слышны звуки взрывов. Ведомство призывает граждан сохранять спокойствие - повод для тревоги отсутствует.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане проводятся практические занятия с военнообязанными.
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