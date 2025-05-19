На суде заслушаны высказывания Тер-Петросяна, изложенные на видеозаписи о цели и причинах оккупации территорий Азербайджана

В ходе продолжающегося сегодня в Бакинском военном суде судебного процесса была продемонстрирована видеозапись выступления бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна на встрече с членами террористической организации "Еркрапа" 23 июля 1993 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на кадрах Левон Тер-Петросян говорит о намерении, а также о целях и причинах оккупации суверенных территорий Азербайджана армянскими вооруженными силами.

На видеоматериале видно, что Л.Тер-Петросян, выразив удовлетворение празднованием исторических "побед", напомнил, что до 1988 года в Армении проживало 170 тыс. азербайджанцев: "Какой смысл был начинать движение "Карабах"? Сколько крови было пролито, сколько людей погибло за эти пять лет, и все безрезультатно", - жалуются некоторые лица. Даже власти Армении того времени ... А сейчас представители оппозиции и других партий, которые не участвовали в тех операциях, пытаются бросить тень на нашу деятельность.

Более того, они говорят, какой смысл был в армянском движении, когда с лозунгом "Миацум, миацум" выходили на площади? И сейчас они избегают признания Карабаха. Их позиция не изменилась. Они говорят, что если бы это движение не началось в 1988 году, все равно Советский Союз в 1991 году распался, и мы бы в любом случае обрели независимость. Но дело в том, что если бы мы не начали действовать в 1988 году, то у нас не было бы этого трехлетнего опыта в 1991 году, и в результате не только Карабах, но и сама Армения не были бы настолько подготовлены. Даже не было бы Карабаха".

На представленной на суде видеозаписи бывший президент Армении сказал: "Во-первых, благодаря этому движению Армения и Нагорный Карабах решили проблему, которую армянский народ не мог решить в течение 600 лет. Армения и Карабах были полностью очищены от других народов. Это 600-летняя проблема, и армянский народ будет чувствовать ее важность в течение следующих 600 лет. Представьте себе, если бы 170 тысяч человек других национальностей, которые жили здесь до 1988 года, продолжали бы жить в Армении сегодня, то у нас сегодня не было бы государства. Мы не смогли бы защитить ни наши северные районы, ни регион Гёйча (Севанский).

Не забывайте, позвольте мне напомнить, что азербайджанцы составляли большинство в Варденисском (Басаркечарском), Масисском (Зенгибасарском) и Амасийском регионах и они составляли большинство населения в Зангезурском регионе. Теперь эта проблема решена. Мы решили эту проблему с помощью собственного движения. Это стало возможным благодаря национально-освободительной борьбе нашего народа, армянского национального движения и его боевого крыла, деятельности наших формирований самообороны и местных карабахских подразделений. Сегодня вся территория Карабаха, плюс еще большие территории находятся в руках армян".

На кадрах Л.Т. Петросян говорит: "...В заключение не могу не отметить один момент: Отмечу, что как венец всех наших побед, вчера вечером и сегодня утром наши войска вошли в Агдам".

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.