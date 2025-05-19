В США решили снизить налоги

Конгресс США одобрил законопроект о снижении налогов президента США Дональда Трампа, который несколько дней находился на рассмотрении из-за разногласий между республиканцами по поводу сокращения расходов. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Законопроект может привести к увеличению госдолга с 36,2 триллиона до 50 триллионов долларов в ближайшие десять лет. Как отмечают в Moody's, к 2035 году он достигнет 134 процентов ВВП. В долгосрочной перспективе это может привести к понижению кредитного рейтинга страны, предупреждают аналитики.

Среди обсуждаемых сокращений трат - урезание расходов на программу медицинского страхования Medicaid для американцев с низким доходом. Ранее умеренные республиканцы выступили против такого способа компенсировать снижение налогов, так как он навредит тем самым избирателям, которые в ноябре проголосовали за Трампа. Сокращения, предусмотренные законопроектом, приведут к тому, что 8,6 миллиона человек лишатся права на участие в программе, предупреждают эксперты.

Трамп и его администрация пообещали сбалансировать бюджет, однако, отмечает Reuters, попытки сократить государственные расходы с помощью Департамента эффективности правительства Илона Маска не достигли поставленных целей. Также остается неясным, какие доходы будут получены за счет торговых пошлин, поскольку Трамп колеблется между повышением ставок и разрывом соглашений.