Важное решение по зарплатам этого учреждения в Нахчыване
В Нахчыванской Автономной Республике утвердили ключевые параметры деятельности Радиотелевизионного передающего центра.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Нахчыванской АР Джейхун Джалилов.
Согласно документу, утверждены структура учреждения, предельное количество сотрудников, а также их зарплаты - включая должностные оклады, надбавки, премии и другие выплаты. Кроме того, признан утратившим силу пункт 1 решения №135, ранее определявший штатное расписание центра.
Решение вступает в силу с момента подписания.
Радио-телевизионный передающий центр Нахчыванской Автономной Республики был преобразован в публично-правовое юридическое лицо в 2020 году.
Ранее сообщалось, что в Нахчыване готовится концепция по созданию зоны "зеленой" энергии.
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