Важное решение по зарплатам этого учреждения в Нахчыване

В Нахчыванской Автономной Республике утвердили ключевые параметры деятельности Радиотелевизионного передающего центра.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Нахчыванской АР Джейхун Джалилов.

Согласно документу, утверждены структура учреждения, предельное количество сотрудников, а также их зарплаты - включая должностные оклады, надбавки, премии и другие выплаты. Кроме того, признан утратившим силу пункт 1 решения №135, ранее определявший штатное расписание центра.

Решение вступает в силу с момента подписания.

Радио-телевизионный передающий центр Нахчыванской Автономной Республики был преобразован в публично-правовое юридическое лицо в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в Нахчыване готовится концепция по созданию зоны "зеленой" энергии.