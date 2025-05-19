https://news.day.az/sport/1753875.html Джабраил Гаджиев завоевал бронзовую медаль на Мемориале В российском городе Каспийск завершился турнир памяти пятикратного чемпиона мира по вольной борьбе Али Алиева. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в последний день 55-го Мемориала определились призеры в категориях 61, 70, 79, 92 и 125 кг. Член национальной сборной Джабраил Гаджиев дебютировал в новой весовой категории.
Джабраил Гаджиев завоевал бронзовую медаль на Мемориале
В российском городе Каспийск завершился турнир памяти пятикратного чемпиона мира по вольной борьбе Али Алиева.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в последний день 55-го Мемориала определились призеры в категориях 61, 70, 79, 92 и 125 кг.
Член национальной сборной Джабраил Гаджиев дебютировал в новой весовой категории. Наш представитель, выступавший в категории 79 кг, завоевал бронзовую медаль в традиционных соревнованиях.
Отметим, что на днях такого же успеха добился Муса Агаев (65 кг).
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