Джабраил Гаджиев завоевал бронзовую медаль на Мемориале

В российском городе Каспийск завершился турнир памяти пятикратного чемпиона мира по вольной борьбе Али Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в последний день 55-го Мемориала определились призеры в категориях 61, 70, 79, 92 и 125 кг.

Член национальной сборной Джабраил Гаджиев дебютировал в новой весовой категории. Наш представитель, выступавший в категории 79 кг, завоевал бронзовую медаль в традиционных соревнованиях.

Отметим, что на днях такого же успеха добился Муса Агаев (65 кг).