Желька Цвиянович назвала энергетику ключевым направлением для Баку и Сараево
Образования Боснии и Герцеговины - Республика Сербская и Федерация Боснии и Герцеговины - стремятся создать благоприятные условия для привлечения новых инвестиций.
Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend заявила председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович.
"Мы предлагаем инвесторам множество преимуществ: от высококвалифицированной и конкурентоспособной по европейским стандартам рабочей силы до различных льгот и выгодного географического расположения", - отметила Цвиянович.
Она добавила, что эти факторы делают Боснию и Герцеговину привлекательной для инвестиций, особенно в таких секторах, как энергетика, инфраструктура, сельское хозяйство, туризм и образование.
Цвиянович выделила энергетический сектор как ключевую сферу для потенциального развития, особенно в сотрудничестве с Азербайджаном. "Энергетика - одна из самых перспективных отраслей и важная основа общего развития. Азербайджан, обладающий богатыми природными и энергетическими ресурсами, открывает широкие возможности для партнерства", - отметила она.
Она подчеркнула, что Босния и Герцеговина, особенно Республика Сербская, обладает значительным нереализованным потенциалом в гидро- и ветроэнергетике. "У нас есть большие возможности в этом секторе, и я уверена, что энергетика может стать ключевой сферой экономического сотрудничества между нашими странами", - добавила Цвиянович.
Говоря о глобальных вызовах, она отметила, что энергетическая безопасность становится все более актуальной темой, что делает сотрудничество в этой сфере еще более важным. По ее словам, диалог между странами продолжается, проводятся встречи на высоком уровне, а взаимодействие на институциональном уровне остается активным
Ранее сообщалось, что азербайджанский газ приобрёл стратегическое значение для Центральной Европы. Об этом сказал старший научный сотрудник Венгерского института международных отношений Ласло Васа.
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