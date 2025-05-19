Желька Цвиянович назвала энергетику ключевым направлением для Баку и Сараево

Образования Боснии и Герцеговины - Республика Сербская и Федерация Боснии и Герцеговины - стремятся создать благоприятные условия для привлечения новых инвестиций.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend заявила председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович.

"Мы предлагаем инвесторам множество преимуществ: от высококвалифицированной и конкурентоспособной по европейским стандартам рабочей силы до различных льгот и выгодного географического расположения", - отметила Цвиянович.

Она добавила, что эти факторы делают Боснию и Герцеговину привлекательной для инвестиций, особенно в таких секторах, как энергетика, инфраструктура, сельское хозяйство, туризм и образование.

Цвиянович выделила энергетический сектор как ключевую сферу для потенциального развития, особенно в сотрудничестве с Азербайджаном. "Энергетика - одна из самых перспективных отраслей и важная основа общего развития. Азербайджан, обладающий богатыми природными и энергетическими ресурсами, открывает широкие возможности для партнерства", - отметила она.

Она подчеркнула, что Босния и Герцеговина, особенно Республика Сербская, обладает значительным нереализованным потенциалом в гидро- и ветроэнергетике. "У нас есть большие возможности в этом секторе, и я уверена, что энергетика может стать ключевой сферой экономического сотрудничества между нашими странами", - добавила Цвиянович.

Говоря о глобальных вызовах, она отметила, что энергетическая безопасность становится все более актуальной темой, что делает сотрудничество в этой сфере еще более важным. По ее словам, диалог между странами продолжается, проводятся встречи на высоком уровне, а взаимодействие на институциональном уровне остается активным

Ранее сообщалось, что азербайджанский газ приобрёл стратегическое значение для Центральной Европы. Об этом сказал старший научный сотрудник Венгерского института международных отношений Ласло Васа.