https://news.day.az/autonews/1753813.html В Баку автобус столкнулся с легковушкой - ВИДЕО В бакинском поселке Говсан произошла авария, в которой столкнулись городской автобус Bakubus и легковой автомобиль Toyota Fielder. Как сообщает Day.Az, в результате происшествия автобус получил значительные повреждения, а Toyota Fielder опрокинулась на бок.
В Баку автобус столкнулся с легковушкой - ВИДЕО
В бакинском поселке Говсан произошла авария, в которой столкнулись городской автобус Bakubus и легковой автомобиль Toyota Fielder.
Как сообщает Day.Az, в результате происшествия автобус получил значительные повреждения, а Toyota Fielder опрокинулась на бок.
О состоянии пострадавших пока нет официальной информации - неизвестно, есть ли травмы среди участников аварии.
Представляем вашему вниманию видео с места событий, которое распространилось в социальных сетях:
Ранее сообщалось, что на участке автодороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией вблизи города Шабран произошло серьезное ДТП.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре