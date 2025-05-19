В Баку автобус столкнулся с легковушкой

В бакинском поселке Говсан произошла авария, в которой столкнулись городской автобус Bakubus и легковой автомобиль Toyota Fielder.

Как сообщает Day.Az, в результате происшествия автобус получил значительные повреждения, а Toyota Fielder опрокинулась на бок.

О состоянии пострадавших пока нет официальной информации - неизвестно, есть ли травмы среди участников аварии.

Представляем вашему вниманию видео с места событий, которое распространилось в социальных сетях:

Ранее сообщалось, что на участке автодороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией вблизи города Шабран произошло серьезное ДТП.