В ряде районов ожидается туман

В ночь на 20 мая в Баку и на территории Абшерона ожидаются дожди, местами - кратковременные ливни и грозы. Днем - переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется.

Северо-западный ветер в течение дня сменится на юго-восточный умеренной силы. Температура воздуха ночью составит от +15 до +18°С, днем - от +21 до +26°С. Атмосферное давление снизится с 764 до 759 мм рт. ст.. Влажность воздуха составит 70-80% ночью и 55-60% днем.

В ряде районов страны пройдут дожди, возможны грозы, ливни и град. Вечером осадки в отдельных местах прекратятся. Также возможны туманы. Западный ветер преимущественно умеренный, местами усилится.В равнинных районах ночью - +13...+18°С, днем - +22...+27°С, в горных районах ночью - +5...+10°С, днем - +12...+17°С.

Ранее мы сообщали, что главное управление Государственной дорожной полиции МВД предупредило водителей в связи с туманной и дождливой погодой.