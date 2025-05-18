За кулисами Азербайджанского национального музея ковра

Сегодня Азербайджанский национальный музей ковра - это современное пространство, посвященное древнему искусству. Здесь хранится богатейшая коллекция ковров, которые являются не только нашей исторической памятью и национальным достоянием, но и зеркалом прошлого.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, музей по праву считается одним из самых посещаемых культурных центров страны: ежегодно его посещают сотни тысяч людей, чтобы увидеть уникальные ковры, признанные бесценными образцами искусства не только Азербайджана, но и мирового культурного наследия.

Однако посетителям доступна лишь экспозиционная часть музея. Многие редчайшие экспонаты скрыты от глаз публики, хранясь в специальных фондах. К Международному дню музеев Азербайджанский национальный музей ковра совместно с Союзом фотографов Азербайджана реализовал уникальный проект: фотографы получили редкую возможность заглянуть в фондохранилища и отдел консервации. Представляем фоторепортаж о тех, кто обычно остается за кулисами - о хранителях коллекций, которые годами преданно служат делу сохранения культурного наследия.

Мира Мамедханова, заместитель директора по охране и учету музейных экспонатов, главный хранитель фонда, член экспертной комиссии музея, доктор философии в области искусствоведения:

- Я была назначена на должность главного хранителя, заведующего фондом Музея ковра в декабре 1990 года. За эти годы дважды перевозила коллекции фонда в новые здания. Первая экспозиция музея была открыта 26 апреля 1972 года в здании Джума-мечети - памятнике архитектуры XIX века, расположенном в Ичеришехер. После обретения независимости, в 1992 году, музей переехал в Музейный центр (бывший Музей Ленина). А с 2014 года, согласно Указу Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, музей функционирует в новом здании, построенном по проекту австрийского архитектора Франца Янца, отвечающем всем современным требованиям музейного дела.

Все эти годы я прилагала максимум усилий для надежного хранения национального достояния. Я искренне люблю свою работу как член экспертной комиссии музея и главный хранитель фонда. Несмотря на трудности, ответственность, я всегда с гордостью говорила о том, что посвятила 35 лет своей жизни этой сфере.

В настоящее время коллекция нашего музея насчитывает более 10 тысяч экспонатов. Наша работа заключается в непосредственном участии в пополнении коллекций, охране историко-культурного наследия, проведении серьезных научно-исследовательских работ над ними и обеспечении их надежной передачи будущим поколениям. Также одной из наших основных задач является отбор экспонатов для многочисленных выставок, организуемых как в нашей стране, так и за рубежом, и предоставление информации о них.

Следует отметить, что организация охраны и безопасности осуществляется в соответствии с инструкцией по учету и сохранности музейных ценностей и коллекций. Здание полностью оснащено сигнализацией и камерами видеонаблюдения. За охраной следят сотрудники внутренней службы безопасности и работники полиции охраны. Одним из приоритетных направлений в музее является соблюдение температурно-влажностного режима в хранилищах, соответствующее инструкции освещение и вентиляция, а также организация противопожарной защиты.

Одним словом, с полной уверенностью могу сказать, что богатое национальное наследие, хранящееся в коллекциях нашего музея, надежно охраняется и пропагандируется.

Сабина Гурбанова, заведующая сектором ковров:

- Азербайджанский национальный музей ковра - мое первое и единственное место работы. Я здесь уже более 20 лет, и музей стал для меня родным. Сейчас под моей ответственностью находится более 5000 экспонатов - это ворсовые и безворсовые ковры, ковровые изделия. В отличие от других отделов, мы имеем возможность непосредственно прикасаться к экспонатам, которым сотни и даже тысячи лет, изучать их, искать информацию в разных источниках. Мы словно "детективы", исследующие прошлое. Каждый ковер рассказывает свою историю - о народе, о семье, о человеке. Это делает нашу работу по-настоящему увлекательной.

Кёнуль Агаева, заведующая сектором декоративно-прикладного искусства:

- Каждый экспонат требует индивидуального подхода и особого внимания. Мы бережем их как зеницу ока. Я являюсь хранителем одной из богатейших коллекций музея. Ответственность велика, но я чувствую себя счастливой, выполняя эту работу. В моей коллекции - более 1200 предметов искусства XIX-XX веков. Самый древний экспонат - фрагмент льняной ткани XII-XIII веков, найденный в районе Хараба Гилан в Нахчыване. Это подлинное сокровище, которым мы гордимся.

Гамида Тагиева, научный сотрудник сектора декоративно-прикладного искусства:

- Мы как солдаты на передовой - работаем в той части музея, что скрыта от глаз публики. С особой ответственностью и осторожностью выполняем свою задачу. Я хранитель коллекций "Художественный металл" и "Фарфор, стекло, дерево, бумага". Под моим надзором более 2000 экспонатов, отражающих художественное мышление и повседневную культуру народа. Каждый раз, заходя в хранилище, я с восхищением рассматриваю изящные медные изделия, керамику, найденную при раскопках, и чувствую все большую привязанность к своей работе.

Дилавяр Керимова, заведующая отделом консервации, реставрации и профилактического контроля ковров и предметов декоративно-прикладного искусства:

- Мы как врачи: лечим, продлеваем жизнь экспонатам, замедляем их старение. Реставрация - это восстановление первоначального облика предмета, при котором он теряет часть своей историчности. А вот консервация направлена на предотвращение разрушения и сохранение в текущем состоянии. В нашем музее основной упор делается именно на консервацию. Лишь при необходимости выполняются минимальные реставрационные работы. Мы индивидуально подходим к каждому экспонату, мастерски справляясь с задачами - от осмотра новых поступлений до подготовки экспонатов для выставок.

Сознание того, что мы вносим вклад в сохранение истории и передаем ее будущим поколениям, наполняет нас чувством гордости.