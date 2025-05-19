В какие страны больше всего путешествуют азербайджанцы?

В первые четыре месяца 2025 года число граждан Азербайджана, отправившихся за рубеж, снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат, с января по апрель за границу выехали 632,7 тысячи человек - это на 0,9% меньше, чем за тот же период 2024 года.

Согласно данным, наблюдаются интересные изменения в географии поездок. Так, число граждан Азербайджана, посетивших Иран, выросло на 25,9%, а тех, кто отправился в Грузию - на 20,4%. В то же время поток в Турцию снизился на 6,3%, а в Россию - сразу на 26,4%.

Наиболее популярными направлениями остаются Турция (36,1% всех поездок), Россия (16,1%), Грузия (11,1%) и Иран (11,0%). Оставшиеся 25,7% приходятся на другие страны.

Также отмечено, что среди выехавших мужчин было значительно больше - 66,9%, тогда как доля женщин составила 33,1%.

Ранее сообщалось, что Азербайджан стали посещать больше туристов.