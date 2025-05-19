ФБР раскрыло личность подозреваемого в теракте в Калифорнии

Федеральное бюро расследований (ФБР) США установило, что виновником взрыва бомбы в автомобиле возле клиники репродуктивной медицины в городе Палм-Спрингс (штат Калифорния) в субботу был 25-летний Гай Эдвард Барткус.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы с достаточной степенью уверенности полагаем, что подозреваемым является Гай Эдвард Барткус, - сказал помощник руководителя отделения ФБР в Лос-Анджелесе Акил Дэвис на пресс-конференции, которую транслировал телеканал MSNBC. - Мы считаем, что именно подозреваемый был найден рядом с [взорвавшимся] автомобилем".

Ранее сообщалось, что подозреваемый в теракте умер в результате взрыва. В ФБР указали, что Барткус проживал в городе, находившемся в часе езды от Палм-Спрингс.

Как пишет телеканал CBS News, ранее Барткус в письменной и устной форме выражал свой протест против рождения людей вопреки их воле.

Четыре человека пострадали в результате взрыва автомобиля у клиники в Палм-Спрингс, в результате взрыва здание получило повреждения, в соседних с клиникой строениях выбило стекла. ФБР квалифицировало произошедшее как теракт.