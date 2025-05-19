Лекарства составляют около 30% оплаченных медицинских расходов

Около 30% расходов от оплаченных медицинских расходов связано с лекарствами.

Об этом Trend сказал глава департамента стратегического развития и экономического анализа Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана Рамиль Мухтарзаде, передает Day.Az.

По его словам, для расчета платежей, произведенных за оплату предоставленных медицинских услуг, обычно используются совокупные данные. Чтобы получить более детальное представление, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию планирует реализовать проект по исследованию результатов оплаченных медицинских услуг по стране по подкомпонентам - группам заболеваний, группам населения и т. д.

Он добавил, что в 2023 году общая сумма оплаченных медуслуг по стране составила 3,74 миллиарда манатов. Согласно данным Госкомстата, розничные продажи лекарств в том году составили 1,15 млрд манатов. Это показывает, что около 30% расходов и связано с обеспечением лекарствами.