Альтернативно одаренный Григорян придумали альтернативную географию

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Григорян живёт в параллельной географической реальности.

Day.Az представляет публикацию:

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, судя по всему, открыл для себя какую-то новую, неизвестную до сих пор разновидность географии. Находясь в Тегеране, Григорян заявил, мол проекта под названием "Зангезурский коридор" не существует.

"Никакого коридора! Даже термин такой не используем!" - выкрикнул он журналистам. Просто, мол хотят "разблокировать коммуникации". Без коридора. С Азербайджаном.

Это как? Телепортацию будете проводить? Это как сказать "моста нет, но мы построим конструкцию, чтобы переходить реку над ее поверхностью", или "мы не говорим "вино", мы просто пьем красную веселящую жидкость".

Арменка, вы можете хоть в тюрьму сажать за сказанную фразу "Зангезурский коридор", плевать! Главное - суть от этого не меняется. Будет коридор - будет вам транзит, торговля, коммуникации и так далее. Не будет коридора - ничего не будет. Как ни называйте.