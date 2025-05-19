https://news.day.az/world/1753721.html У Джо Байдена обнаружили агрессивную форму рака Экс-президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты. Как передает Day.Az, об этом пишет The New York Times со ссылкой на пресс-секретаря бывшего американского лидера. Сообщается, что диагноз поставили после того, как врачи обнаружили небольшой узел, который требовал дальнейшей оценки:
У Джо Байдена обнаружили агрессивную форму рака
Экс-президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты.
Как передает Day.Az, об этом пишет The New York Times со ссылкой на пресс-секретаря бывшего американского лидера.
Сообщается, что диагноз поставили после того, как врачи обнаружили небольшой узел, который требовал дальнейшей оценки:
"Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак, похоже, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить. Президент и его семья рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами".
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