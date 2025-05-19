У Джо Байдена обнаружили агрессивную форму рака

Экс-президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты.

Как передает Day.Az, об этом пишет The New York Times со ссылкой на пресс-секретаря бывшего американского лидера.

Сообщается, что диагноз поставили после того, как врачи обнаружили небольшой узел, который требовал дальнейшей оценки:

"Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак, похоже, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить. Президент и его семья рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами".