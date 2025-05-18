Спецпосланник Трампа назвал «красную линию» США по Ирану

Принципиальная позиция США заключается в том, что Иран не может обогащать уран, заявил ABC News спецпосланник президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

"У нас есть одна очень четкая красная линия, и это обогащение [урана]. Мы не можем позволить [Ирану иметь] даже 1% мощностей по обогащению. Все начинается с нашей принципиальной позиции, а именно - сделки, которая не включает в себя возможность обогащения", - сказал представитель команды лидера США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Похожую мысль высказал до этого американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу CBS News. Он сообщил, что США хотят добиться от Ирана отказа от ядерных амбиций. По его словам, Вашингтон стремится к тому, чтобы Тегеран никогда не получил ядерное оружие, а Трамп предпочел бы решить этот вопрос мирным путем.

"Если вы можете обогащать [уран] на каком бы то ни было уровне, то вы, по сути, способны очень быстро обогатить его до оружейного уровня", - отметил дипломат.

Он заверил, что США хотят, чтобы Иран был богатой, мирной и процветающей страной без ядерного оружия.