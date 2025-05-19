Министр образования Алжира о вызовах перед молодежью в эпоху ИИ

Сегодня необходимо радикально переосмыслить подготовку молодежи.

Об этом заявил министр профессионального обучения и образования Алжира Ясин Эль-Махди Уалид, выступая на 13-м Форуме по вопросам развития молодежи, проходящем в рамках Ежегодных собраний Исламского банка развития в Алжире, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что в некоторых странах доля безработной молодежи превышает 30%, а хуже всего то, что трое из пяти молодых людей в трудоспособном возрасте сталкиваются с длительной безработицей или вынуждены работать на нестабильных и низкооплачиваемых должностях, не соответствующих их уровню квалификации.

"Эти цифры - не предопределенность, а призыв для всех нас пересмотреть методы обучения, системы профессиональной подготовки и стратегии занятости", - подчеркнул он.

Ясин Эль-Махди Уалид обратил внимание на вызовы, связанные с быстрыми технологическими изменениями, в частности на влияние искусственного интеллекта и больших данных на рынок труда. По его словам, искусственный интеллект к 2030 году может принести регионам Северной Африки и Ближнего Востока экономический эффект в размере около 320 миллиардов долларов.

Однако вместе с этим ростом возникают серьезные проблемы. По оценкам Всемирного экономического форума, уже в ближайшие пять лет 44% текущих навыков работников изменятся. Одной из главных угроз стала так называемая "пропавшая середина" - ситуация, когда искусственный интеллект усиливает спрос на высококвалифицированные кадры, но одновременно вытесняет средние по уровню навыков профессии.

"Сегодня нам нужно радикально переосмыслить подготовку молодежи, - отметил министр. - Недавний пример - канадская строительная компания, разместившая на стройке рекламный щит с надписью: "Мы живем в эпоху искусственного интеллекта" - и это создает серьёзный разрыв между навыками, которые считаются традиционными, и теми, что необходимы для успешного выживания в новых условиях".

В завершение он сказал: "Как же нам подготовиться к этим вызовам? Ответ прост - навыки, навыки и еще раз навыки".