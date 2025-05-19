https://news.day.az/society/1753921.html В Азербайджане сохраняется ветреная и дождливая погода Обнародована фактическая погода на 16:00 19 мая. Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. На территории Азербайджана местами наблюдается ветреная и дождливая погода. В ряде регионов дует северо-западный ветер, максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 24 м/с.
В Азербайджане сохраняется ветреная и дождливая погода
Обнародована фактическая погода на 16:00 19 мая.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
На территории Азербайджана местами наблюдается ветреная и дождливая погода.
В ряде регионов дует северо-западный ветер, максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 24 м/с.
Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 23 градуса тепла.
В некоторых регионах идет дождь.
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