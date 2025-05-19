https://news.day.az/society/1753921.html

В Азербайджане сохраняется ветреная и дождливая погода

Обнародована фактическая погода на 16:00 19 мая. Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. На территории Азербайджана местами наблюдается ветреная и дождливая погода. В ряде регионов дует северо-западный ветер, максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 24 м/с.