В Азербайджане сохраняется ветреная и дождливая погода

Обнародована фактическая погода на 16:00 19 мая.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

На территории Азербайджана местами наблюдается ветреная и дождливая погода.

В ряде регионов дует северо-западный ветер, максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 24 м/с.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 23 градуса тепла.

В некоторых регионах идет дождь.