США сократят расходы на создание «проблемной» межконтинентальной ракеты
Соединенные Штаты собираются сократить траты на создание "проблемной" межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel. Об этом сообщает издание Breaking Defense, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Проект плана расходов <...> включает в себя предложение для ВВС (Военно-воздушных силы США. - Прим. ред.) сократить более чем на $1 млрд запланированные расходы на проблемную МБР Sentinel и направить сотни миллионов долларов на программу Collaborative Combat Aircraft", - указано в статье.
Данная программа предполагает создание ведомых беспилотников. Ее финансирование могут увеличить до $711,7 млн за счет средств от разработки Sentinel и других программ.
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