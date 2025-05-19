Трамп сделал заявление по итогам разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп сделал заявление по итогам двухчасового разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает Day.Az, подробностями разговора Трамп поделился в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

"Только что завершил двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Считаю, что он прошёл очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что ещё важнее, ОКОНЧАНИИ войны. Условия будут обсуждаться между двумя сторонами напрямую - как и должно быть, потому что только они знают детали, о которых никто другой не осведомлён.

Тон и дух разговора были отличными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом прямо сейчас, а не позже. Россия хочет наладить крупномасштабную ТОРГОВЛЮ с Соединёнными Штатами, когда эта катастрофическая "кровавая баня" закончится - и я поддерживаю это. У России колоссальные возможности для создания рабочих мест и роста благосостояния. Её потенциал - БЕЗГРАНИЧЕН.

Аналогично, Украина может получить огромную выгоду от торговли в процессе восстановления своей страны. Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно. Я уже проинформировал об этом президента Украины Владимира Зеленского, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба - все они говорили со мной сразу после звонка Путину.

Ватикан, как сообщил Папа Римский, выразил большую заинтересованность в проведении этих переговоров у себя. Пусть процесс начнётся!", - написал Трамп.