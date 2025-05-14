В США зафиксировано крупнейшее наводнение с 1996 года

В американском Мэриленде из-за сильного наводнения школьникам пришлось добираться до дома на лодке.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Уровень воды из-за внезапного наводнения поднялся до второго этажа школы. Дома и дороги в центре города были затоплены, автомобили оказались в ловушке. Такого наводнения в городе не было с 1996 года.