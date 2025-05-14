https://news.day.az/world/1752533.html В США зафиксировано крупнейшее наводнение с 1996 года - ВИДЕО В американском Мэриленде из-за сильного наводнения школьникам пришлось добираться до дома на лодке. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Уровень воды из-за внезапного наводнения поднялся до второго этажа школы. Дома и дороги в центре города были затоплены, автомобили оказались в ловушке.
В США зафиксировано крупнейшее наводнение с 1996 года - ВИДЕО
В американском Мэриленде из-за сильного наводнения школьникам пришлось добираться до дома на лодке.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Уровень воды из-за внезапного наводнения поднялся до второго этажа школы. Дома и дороги в центре города были затоплены, автомобили оказались в ловушке. Такого наводнения в городе не было с 1996 года.
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