https://news.day.az/world/1752533.html

В США зафиксировано крупнейшее наводнение с 1996 года - ВИДЕО

В американском Мэриленде из-за сильного наводнения школьникам пришлось добираться до дома на лодке. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Уровень воды из-за внезапного наводнения поднялся до второго этажа школы. Дома и дороги в центре города были затоплены, автомобили оказались в ловушке.