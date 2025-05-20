https://news.day.az/officialchronicle/1754248.html Король Швеции направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву Король Швеции Карл Густав XVI направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. "Уважаемый господин Президент. Передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.
Король Швеции направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Король Швеции Карл Густав XVI направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент.
Передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, народу Азербайджана - процветания", - говорится в письме.
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