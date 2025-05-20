В Азербайджане вводится порядок обжалования решений об административных взысканиях

Устанавливаются правила рассмотрения жалобы на электронное решение об административном взыскании, вынесенное по делу об административном правонарушении, выявленном через государственные информационные системы (ресурсы).

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту, в случаях несогласия с решением физическое или должностное лицо, в отношении которого вынесено электронное решение об административном взыскании, данное решение может быть обжаловано в вышестоящем органе и суде в двадцатидневный срок со дня его официального вынесения.

При обжаловании электронных решений об административном взыскании, вынесенных уполномоченным органом (должностным лицом) по делу об административном правонарушении, выявленном через государственные информационные системы (ресурсы), вышестоящий уполномоченный орган при установлении им оснований для отмены решения путем проведения проверки отменяет электронное решение по делу об административном взыскании, а при отсутствии таких оснований принимает решение об оставлении электронного решения по делу об административном взыскании без изменения.

Вышеуказанные решения будут размещены в информационной системе соответствующего уполномоченного органа и переданы в информационную систему "İCMAL" и информационную систему органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2025 года.