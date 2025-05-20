https://news.day.az/world/1754277.html НАТО создаст новый плацдарм в Арктике НАТО создаст в Норвегии новый Объединенный центр управления воздушными операциями (Combined Air Operations Centres - Allied Air Command, CAOC), заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС. "Мы хотим, чтобы плацдарм НАТО находился на севере страны", - указал глава правительства.
НАТО создаст новый плацдарм в Арктике
НАТО создаст в Норвегии новый Объединенный центр управления воздушными операциями (Combined Air Operations Centres - Allied Air Command, CAOC), заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.
"Мы хотим, чтобы плацдарм НАТО находился на севере страны", - указал глава правительства.
Как отмечает AFP, это уже третий подобный плацдарм альянса в Европе: аналогичные базы уже есть в Испании и Германии. Новый центр предполагается расположить в норвежском городе Буде за Полярным кругом.
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