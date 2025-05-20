НАТО создаст новый плацдарм в Арктике

НАТО создаст в Норвегии новый Объединенный центр управления воздушными операциями (Combined Air Operations Centres - Allied Air Command, CAOC), заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

"Мы хотим, чтобы плацдарм НАТО находился на севере страны", - указал глава правительства.

Как отмечает AFP, это уже третий подобный плацдарм альянса в Европе: аналогичные базы уже есть в Испании и Германии. Новый центр предполагается расположить в норвежском городе Буде за Полярным кругом.