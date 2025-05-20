https://news.day.az/world/1754242.html ЕС одобрил 17-й санкционный пакет против России Страны ЕС утвердили 17-й пакет санкций против РФ, заявила во вторник глава европейской дипломатии Кая Каллас. "ЕС одобрил 17-й санкционный пакет против России. В него вошли примерно 200 судов из "теневого флота", - написала она в соцсети X, передает Day.Az.
ЕС одобрил 17-й санкционный пакет против России
Страны ЕС утвердили 17-й пакет санкций против РФ, заявила во вторник глава европейской дипломатии Кая Каллас.
"ЕС одобрил 17-й санкционный пакет против России. В него вошли примерно 200 судов из "теневого флота", - написала она в соцсети X, передает Day.Az.
По словам Каллас, в пакет также вошли меры "по борьбе с гибридными угрозами и по защите прав человека".
Также она сообщила о работе Евросоюза над дальнейшими ограничительными мерами против России.
Ожидается, что позже во вторник 17-й пакет санкций будет опубликован в Официальном журнале ЕС.
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