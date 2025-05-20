Центробанк Китая снизил годовую базовую ставку

Народный банк (Центробанк) Китая снизил ставку по кредитам сроком на один год для предприятий, имеющих устойчивое финансовое состояние и высокий рейтинг, на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3 процентов. Также на 0,1 п. п., до 3,5 процента, регулятор опустил ставку для займов на пять лет. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Размер обеих ставок регулятор сокращал в предыдущий раз в октябре 2024 года. Они остаются на минимальном уровне в истории.

Отмечается, что сегодняшнее решение в Пекине озвучили вскоре после того, как пять крупнейших госбанков Китая снизили процентные ставки по депозитам. "Широко ожидаемое снижение ставок направлено на стимулирование потребления и роста кредитования", - говорится в публикации.

Смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) КНР призвано в том числе защитить экономику от последствий торговой войны, разгоревшейся после введения администрацией Дональда Трампа трехзначных пошлин на импорт товаров из страны.