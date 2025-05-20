В России потребовали объяснений от Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон должен дать разъяснения в связи с заявлениями сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова о просьбах руководителя французского Главного управления внешней разведки Николя Лернера повлиять на выборы в Румынии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мне кажется, информацию, позволяющую подтвердить или опровергнуть прозвучавшие заявления о том, что директор внешней разведки Франции Николя Лернер обращался к Павлу Дурову о блокировке в мессенджере Telegram информации о консервативных силах Румынии, должны комментировать в Париже власти Франции. В первую очередь президент этой страны должен дать соответствующие разъяснения", - сказала она.

Захарова обратила внимание на то, что речь идет не об утечках или анонимных источниках, а об "открытом заявлении человека, который создал соответствующую интернет-платформу и который был фигурантом мер, примененных к нему правоохранительной системой Франции, связанных с работой этой самой платформы". "Поэтому ясность в этот вопрос - опровержение или подтверждение - должны дать в Париже", - отметила представитель российского дипведомства.

"По совокупности всего происходящего, честно говоря, нисколько не удивит, если станет известно, что такие заходы французских спецслужб - это не плод чьей-то фантазии, а действительно факт. Мне кажется, что Елисейский дворец просто обязан объясниться", - подчеркнула она.

18 мая Дуров сообщил, что Telegram отказался блокировать каналы румынских консерваторов в преддверии выборов по просьбе "одной из западноевропейских стран". Позже он опубликовал запись в соцсети X, где уточнил, что с такой просьбой весной этого года к нему обратился Лернер.

Ранее мы сообщали, что Дуров разоблачил и обвинил спецслужбы Франции.