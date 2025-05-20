Обвиняемому в шпионаже в пользу спецслужб Армении объявлен приговор
Завершился судебный процесс по делу Игбала Абилова, обвиняемого в государственной измене за выполнение поручений спецслужб Армении.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Хаммеда Нуриева был оглашен приговор.
Согласно решению суда, Игбал Абилов приговорен к 18 годам лишения свободы.
Отметим, что Игбал Абилов, проживающий за границей, был задержан в результате специальных оперативных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.
Ему предъявлено обвинение по статьям 274 (государственная измена), 281.3 (публичные призывы, направленные против государства по поручению иностранных организаций и их представителей) и 283.1 (действия, направленные на разжигание национальной ненависти и вражды) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
Ранее в бакинском суде был зачитан приговор лицу, обвиняемому в госизмене.
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