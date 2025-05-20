В ряде рек Азербайджана наблюдается повышение уровня воды

В ряде рек Азербайджана зафиксировано повышение уровня воды.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

Согласно обнародованным данным, в реке Гусарчай, протекающей по склонам Большого Кавказа, уровень воды увеличился на 11 см. В Гудиялчае подъем составил 5 см, а в Вельвелечае - 2 см.

В реке Габырры, находящейся в пределах Малого Кавказа, уровень воды также вырос на 5 см. В Охчучай, которая протекает через Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы, подъём составил 12 см.

В трансграничной реке Ганых-Джелаир уровень воды поднялся на 5 см, а водоносность достигла 401 кубометра в секунду, что почти вдвое превышает норму - 198%.

Ранее мы также сообщали, что в азербайджанских реках наблюдается увеличение уровня воды.