Король Марокко Мухаммед VI поздравил Президента Ильхама Алиева

Король Марокко Мухаммед VI направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство, дорогой брат.

Мне очень приятно передать Вам самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики, пожелать Вашему народу еще большего прогресса и процветания.

С нетерпением ожидаю дальнейшего укрепления братских и дружественных отношений между нашими странами.

Я также заинтересован в продолжении взаимодействия с Вашим превосходительством в целях дальнейшего углубления и расширения нашего сотрудничества во всех областях на благо наших народов".