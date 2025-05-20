https://news.day.az/world/1754009.html В Индонезии произошло извержение вулкана - ВИДЕО Индонезийские власти установили самый высокий уровень опасности вулкана Левотоби Лаки-лаки. Об этом, ссылаясь на вулканологическое агентство Индонезии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Расположенный на острове Флорес в восточной части Индонезии вулкан 18 мая восемь раз выбросил пепел на высоту от 3 до 5,5 километра.
В Индонезии произошло извержение вулкана - ВИДЕО
Индонезийские власти установили самый высокий уровень опасности вулкана Левотоби Лаки-лаки.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает вулканологическое агентство Индонезии.
Расположенный на острове Флорес в восточной части Индонезии вулкан 18 мая восемь раз выбросил пепел на высоту от 3 до 5,5 километра.
По словам руководителя агентства Мухаммада Вафида, активность Левотоби Лаки-лаки по-прежнему высока, поэтому уровень опасности повышен до самого высокого.
Утром 19 мая произошло очередное извержение вулкана с выбрасыванием пепла на высоту 1,2 километра.
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