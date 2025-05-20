ЕС сокращает число дипломатов в ряде стран

Европейский союз готовится к крупной реорганизации своей дипломатической службы, в ближайшие два года планируется урезать штаты в десяти зарубежных представительствах и сократить около 100 местных сотрудников.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в документе, с которым ознакомился POLITICO, а также сообщили два высокопоставленных источника.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас представила план реструктуризации Европейской службы внешнеполитической деятельности (ЕСВД) на прошлой неделе членам Европейской комиссии. По словам источников, она уже получила одобрение и может приступить к реализации, которая растянется до 2027 года.

По информации одного из источников, сокращения коснутся тех стран, где ЕС больше не видит необходимости в большом дипломатическом присутствии - таких как, например, Беларусь или Лесото. Внимание ЕС постепенно смещается с задач в области развития к более стратегическим целям - таким как контроль за соблюдением санкций и развитие оборонных партнёрств.

Формально ни одно из 144 зарубежных представительств ЕС закрыто не будет, однако около десяти из них будут сведены к минимуму: останутся лишь посол и один-два помощника. Местные сотрудники, по информации двух источников, будут уволены поэтапно в 2026 и 2027 годах.

"Если оставить в миссии только посла и помощника, работающих из дома, а не из офиса ЕС, - это фактически означает закрытие диппредставительства", - пояснил один из собеседников.

При этом часть представительств наоборот получит дополнительный персонал. В приоритете - страны, играющие ключевую роль в реализации санкционной политики ЕС, особенно в отношении России. К примеру, это государства, через которые проходят суда так называемого "теневого флота".

Предстоящая реформа ЕСВД связана не только с изменением приоритетов, но и с необходимостью экономить. По данным POLITICO, изначальный план, представленный еще в ноябре 2023 года, предусматривал сокращение до 800 сотрудников. Однако новый проект - более мягкий: он обойдется примерно в 20 миллионов евро на первом этапе, а в последующие три года позволит сэкономить около 9 миллионов евро.

В то же время один из чиновников предупредил, что это может быть только начало: в рамках переговоров о долгосрочном бюджете ЕС (Многогодовой финансовой рамке) возможны новые сокращения.

Представитель Еврокомиссии отказался комментировать POLITICO данную информацию.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет теснее сотрудничать с Турцией.