ЕС хочет теснее сотрудничать с Турцией

ЕС намерен развивать отношения с Турцией из-за необходимости укреплять евробезопасность на фоне пренебрежительного отношения к ней президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам западного дипломата, с учетом "явного отсутствия внимания к европейской безопасности" со стороны нынешней американской администрации более тесное партнерство ЕС с Турцией, "имеющей стратегическое значение", неизбежно. Руководитель турецкого МИД Хакан Фидан, бывший глава Национальной разведывательной организации Турции, теперь регулярно приглашается на оборонные мероприятия ЕС, говорится в публикации.

Как заявил изданию один из европейских чиновников, "есть заинтересованность в более тесном взаимодействии [с Анкарой] и открытии еще нескольких сфер деятельности и каналов". Такой подход, по оценке FT, отражает нынешние перемены по отношению к двусторонним связям.

"Стало ясно, что европейскую безопасность невозможно представить без Турции, особенно с учетом ее оборонной промышленности", - приводит газета слова президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Если Евросоюз хочет преодолеть актуальные трудности, то должен принять Турцию в свои ряды в качестве полноправного члена, сказал глава государства на церемонии открытия Антальского дипломатического форума в минувшем месяце.

Утверждения и критика о том, что Турция якобы отходит от своей цели войти в ЕС, не имеют под собой никаких оснований. Это по-прежнему стратегическая цель страны, подчеркнул Эрдоган.