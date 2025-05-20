Махир Эмрели попрощался с "Нюрнбергом"

Форвард сборной Азербайджана Махир Эмрели официально объявил о завершении своего этапа в немецком клубе "Нюрнберг". Об этом он сообщил в прощальном посте в Instagram, опубликованном на немецком языке/

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в своем обращении 28-летний футболист подчеркнул, что "Нюрнберг" стал для него не просто очередной остановкой в карьере, а частью самого себя. "Играть за один из самых исторических клубов Европы - большая гордость для азербайджанского футболиста. Но самым ценным была возможность работать с футбольной легендой - Мирославом Клозе. Это был момент, когда сбылась моя детская мечта", - отметил Эмрели.

Футболист поблагодарил болельщиков и руководство клуба за доверие и поддержку: "Я носил эту форму с гордостью не только на теле, но и в сердце. За мной всегда стояли вы - дорогие фанаты". Он завершил свое сообщение словами клубного девиза: "Einmal Cluberer, immer Cluberer!" ("Однажды в клубе - навсегда в клубе").

В минувшем сезоне 2-й Бундеслиги Махир Эмрели провел за "Нюрнберг" 24 матча и забил 10 голов.